Ponte sullo Stretto, Salvini “Giorno bellissimo, incomprensibili i no”





MESSINA (ITALPRESS) – “Quella di oggi è una giornata bellissima non capisco come si possa dire di no a un’opera che non ha eguali al mondo che crea lavoro, attrarrà turismo, ridurrà fino a due ore e mezza la percorrenza in treno e fino a un ora e mezza la percorrenza in macchina, costerà di meno, inquinerà di meno rispetto ai traghetti di oggi e porterà in dote sia a Messina che Reggio centri culturali, marine, ci sarà la metropolitana dello Stretto”. A dirlo il vicepremier e ministro ai trasporti Matteo Salvini a Messina.

