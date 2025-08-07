Modifica ai lavori di riqualifica di Piazza Cordusio, si aggiungono aree verdi

Nelle ultime settimane il progetto è stato arricchito con la previsione dell’inserimento di nuove aiuole e verde nell’ellisse. Data l’impossibilità di mettere alberi a causa del sedime della metropolitana M1 si è scelto di inserire cinque ampie aiuole.

Di
Alberto Lazzari
-
0
98

Nelle ultime settimane il progetto è stato arricchito, grazie al contributo di Generali Real Estate con Hines, con la previsione dell’inserimento di nuove aiuole e verde nell’ellisse. Data l’impossibilità di mettere a dimora alberi a causa del sedime della metropolitana M1 che occupa quasi la metà dell’intera area, e della fitta presenza di sottoservizi che non lasciano spazio al verde profondo, si è scelto di inserire cinque ampie aiuole, quattro sulla piazza e una lungo via Dante, in prossimità degli stalli di BikeMi.

Nelle aiuole saranno messe a dimora essenze di varie tipologie come verbena, gaura, agapanto, rose bianche, aglio bianco, cornus kousa o peroviskia e, in linea con il progetto della piazza, saranno delimitate con una cordolatura in pietra. Ogni aiuola sarà dotata anche di un sistema di irrigazione e di una guaina protettiva. Obiettivo dell’Amministrazione è di affidare la cura delle aiuole a sponsor privati, sul modello delle aiuole di piazza Duomo.

Il progetto, firmato dall’architetto Leopoldo Freyrie con Mic-Hub e Esa Engineering, ha dovuto tener conto non solo del sottosuolo, ma anche dei percorsi e dei flussi pedonali, dell’aumento della densità di city users e turisti, evitando così di creare eventuali ostacoli al passaggio e al flusso pedonale. Per questo sono state escluse anche possibili soluzioni di verde ‘rialzato’, pensile o in vaso.

Una modifica di progetto che permette un buon risultato, integrandosi al meglio in un cantiere già avviato – hanno commentato la vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo e l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Aver previsto la possibilità di varianti in corso d’opera al progetto ci ha consentito di lavorare a una modifica promossa dai nostri assessorati in sinergia con i progettisti e la Soprintendenza Belle Arti e al Paesaggio, così da proporre quella che riteniamo la miglior soluzione progettuale possibile, in una situazione che rimane complessa sia dal punto di vista dei sottoservizi, che della soletta della metropolitana e della mobilità della piazza, oltre che dal punto di vista paesaggistico poiché non si possono oscurare i coni ottici che da piazza Cordusio consentono la vista sul Duomo, il Castello Sforzesco e la Galleria Vittorio Emanuele II. La creazione di diverse aiuole contribuirà a ridurre il riscaldamento del suolo e mitigare gli effetti delle isole di calore conseguenza dei cambiamenti climatici“.

Nel frattempo dall’area dell’ellisse sono stati sostituiti i binari dalla curva che da via Meravigli porta in via Dante, oltre a quelli in piazza Cordusio. L’intervento prosegue in questi giorni sui marciapiedi di via Dante e su via Orefici, lungo la quale si stanno rimuovendo i pali di trazione e i binari dei tram per poi procedere con l’intervento sull’acquedotto. Lavori in corso anche in via Mazzini, chiusa al traffico per il cambiamento dei binari e la sostituzione dell’armamento tranviario, il che ha richiesto anche la modifica delle linee di alcuni tram.

A partire dal 15 settembre la piazza sarà riaperta alla sola circolazione del trasporto pubblico locale, nel frattempo proseguiranno i lavori che si concluderanno definitivamente nel 2026.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.