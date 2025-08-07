Incendio a City Life, intossicata una donna e i suoi 2 gemellini

Di
Luca Levati
-
0
270

Un incendio è scoppiato questa notte dopo le 3 in un appartamento di via Spinola all’undicesimo piano di una delle torri di Liebeskind, nel quartiere City Life a Milano. Sul posto i Vigili del Fuoco con sei squadre di pompieri mentre una guardia giurata ha fatto uscire le persone presenti. I sanitari hanno portato una donna di 51 anni con una leggera ustione alle mani e una intossicazione all’ospedale Niguarda insieme ai due gemelli di sei mesi, e sempre a Niguarda è stata portata la guardia giurata di 36 anni anche lui intossicato. Non è stato necessario evacuare gli altri abitanti dello stabile.

Print Friendly, PDF & Email
Articolo precedenteMeloni “La sinistra non ci batte in patria e così ricorre ai giudici”
Articolo successivoK9 JETS lancia voli diretti mensili da Milano a Dubai
Luca Levati
Luca Levati
La prima volta della mia vita in cui “sono andato in onda” è stato il 7 luglio 1978…da allora in radio ho fatto veramente di tutto. Dai programmi di rock all’informazione, passando per regie e montaggi. Giornalista dal maggio 1986 sono arrivato a Radio Lombardia nel marzo del 1989 qualche giorno prima della nascita del primo mio figlio, insomma una botta di vita tutta in un colpo. Brianzolo di nascita e di fatto il maggior tempo della mia vita l’ho passato a Milano città in cui ho avuto la fortuna di sentire spirare il vento della cultura mitteleuropea. Adoro la carbonara, Finale Ligure e il Milan (l’ordine è rigorosamente alfabetico). I libri della vita sono stati e sono: “Avere o essere” di Fromm, “On the road” di Kerouac, “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera, “Grammatica del vivere” di Cooper e l’opera omnia del collega e amico Piero Colaprico (vai Kola!). I film: “Blade Runner“, “Blues Brothers” e “Miracolo a Milano” quando buongiorno voleva dire veramente buongiorno. Ovviamente la musica è centrale nella mia formazione: Pink Floyd, Frank Zappa, Clash, Genesis e John Coltrane tra i miei preferiti. https://www.wikimilano.it/wiki/Luca_Levati
Facebook Instagram Linkedin Spotify Telegram Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.