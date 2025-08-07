Incendio a City Life, intossicata una donna e i suoi 2 gemellini

Un incendio è scoppiato questa notte dopo le 3 in un appartamento di via Spinola all’undicesimo piano di una delle torri di Liebeskind, nel quartiere City Life a Milano. Sul posto i Vigili del Fuoco con sei squadre di pompieri mentre una guardia giurata ha fatto uscire le persone presenti. I sanitari hanno portato una donna di 51 anni con una leggera ustione alle mani e una intossicazione all’ospedale Niguarda insieme ai due gemelli di sei mesi, e sempre a Niguarda è stata portata la guardia giurata di 36 anni anche lui intossicato. Non è stato necessario evacuare gli altri abitanti dello stabile.