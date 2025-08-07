Formula1: già sold out il GP Italia a Monza del 7 settembre

Ancora disponibili invece i biglietti per venerdì 5 e sabato 6 settembre. Tullio Del Sette (ACI): "Siamo orgogliosi di questo traguardo. La grande affluenza attesa, che con ogni probabilità ci consentirà di superare il record di presenze dello scorso anno".

Di
Alberto Lazzari
-
0
46

Sold out per la giornata di domenica 7 settembre in occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 all’Autodromo Nazionale Monza. Ancora disponibili invece i biglietti per venerdì 5 e sabato 6 settembre. “Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto dell’impegno congiunto di tutti coloro che, all’interno di ACI – dice Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italiastanno lavorando con dedizione all’organizzazione di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti del calendario nazionale e internazionale, non solo motoristico. La grande affluenza attesa, che con ogni probabilità ci consentirà di superare il record di presenze dello scorso anno, rappresenta un riconoscimento per l’intera Federazione italiana e conferma il ruolo centrale del Gran Premio d’Italia nella storia del motorismo mondiale“. Venerdì 5 settembre sarà dedicato alle sessioni di prove libere, che consentiranno a team e piloti del Campionato del Mondo di Formula 1 di lavorare sull’assetto delle monoposto in preparazione alla competizione. Sabato 6, come di consueto, si svolgeranno le qualifiche ufficiali, che definiranno la griglia di partenza per la gara della domenica.

