Stazione di Rogoredo, la Polizia denuncia due persone e ne arresta una

Nelle scorse settimane la Polizia Ferroviaria ha ulteriormente intensificato le attività di contrasto alle occupazioni abusive ed al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nell’area ferroviaria di Rogoredo. I controlli hanno portato alla denuncia di due persone per danneggiamento aggravato, oltre che all’arresto di una di queste per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I rilievi effettuati dai poliziotti durante un servizio di vigilanza nello scalo ferroviario di Rogoredo si erano resi necessari per investigare su vari atti vandalici che hanno interessato una cancellata posta come ostacolo per l’accesso all’area di spaccio adiacente alla linea ferroviaria. Tramite varie attività di appostamento gli agenti hanno potuto osservare il continuo scavalcamento e danneggiamento delle strutture da parte di numerose persone, che pur di fornirsi di sostanza stupefacente utilizzavano qualsiasi espediente per aggirare l’ostacolo. In particolare, gli accertamenti investigativi hanno consentito di risalire all’identità di due persone, un senegalese di 49 anni e un nigeriano di 29, che nella tarda serata di lunedì hanno utilizzato un flessibile per rompere un lucchetto apposto a chiusura della cancellata a presidio dell’area, più volte riparato nei giorni scorsi dal personale di RFI. Dalla visione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza gli investigatori hanno avuto conferma che i due uomini, dopo ripetuti tentativi riuscivano a scardinarlo con l’utilizzo di un flessibile ed un martello. I due sono stati individuati dai poliziotti all’interno dell’area e denunciati a piede libero per il reato di danneggiamento aggravato. Durante le fasi di controllo e di allontanamento dall’area interdetta, il 29enne nigeriano ha minacciato gli agenti con alcune siringhe raccattate in terra ma è stato bloccato e ammanettato.