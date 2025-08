Senza patente e assicurazione, fermato dopo un inseguimento di 40km

Non si è fermato all’alt della Polizia locale e ha dato vita a un inseguimento di oltre 40 chilometri da Sirmione (Brescia) fino a Ponti sul Mincio (Mantova), prima di essere bloccato in un vicolo cieco. Protagonista un 60enne italiano residente nel Vicentino, risultato privo di patente – revocata anni fa – e alla guida di un’auto non assicurata. L’uomo era stato intercettato grazie al sistema di lettura targhe che ha segnalato il veicolo irregolare. Alla prima intimazione dell’alt, l’automobilista ha tentato di dileguarsi in una via laterale del centro di Sirmione, senza successo. Dopo un secondo tentativo di fuga, è scattato l’inseguimento che si è concluso solo dopo 44 km. Una volta fermato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, fotosegnalato al Comando della Polizia locale di Desenzano e sanzionato con oltre 6mila euro di verbali. Il veicolo è stato sequestrato.