Quindicenne inglese sbaglia volo e arriva a Malpensa

La trama sembra quella di Mamma ho perso l’aereo, se non fosse che invece del periodo natalizio tutto è avvenuto nel caos delle ferie d’agosto: un quindicenne inglese, che doveva rientrare a Londra con un volo di Tui da Minorca, ha perso di vista i genitori e ha preso un volo EasyJet che lo ha portato a Malpensa. La notizia, riportata dal Guardian, è stata confermata anche da easyJet che ora ha aperto una inchiesta interna che si aggiunge a quella della polizia spagnola. Quando i genitori non hanno trovato il figlio hanno dato l’allarme, e con le telecamere dell’aeroporto Mahon le forze dell’ordine – che avevano emanato un avviso di ricerca – si sono accorte che il ragazzo si era imbarcato per Milano dove è atterrato nel pomeriggio. Nel frattempo Easyjet aveva organizzato l’arrivo della madre a Malpensa, dove è atterrata intorno alle 20, e ha poi predisposto il loro volo di rientro a Londra. “Stiamo indagando con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano“, hanno spiegato dalla compagnia aggiungendo che EasyJet collabora strettamente con tutti gli aeroporti in cui opera per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.