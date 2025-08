Valbondione (BG), escursionista precipita in un canalone e perde la vita

Un escursionista di 75 anni, Carlo Ravasio, originario di Olginate in provincia di Lecco, è morto stamattina a Valbondione, in provincia di Bergamo, a causa di una caduta avvenuta nella zona del valico della Bocchetto. L’escursionista era insieme a un gruppo di amici, quando è caduto per cause in via di accertamento ed è precipitato in un canalone per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. Vani i tentativi di soccorrerlo da parte del 118, intervenuto con l’elisoccorso