Ue conferma sospensione contro-dazi, ma Trump minaccia tariffe al 35%

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati

Uniti, Donald Trump, ha ipotizzato dazi al 35% per cento per

l’Unione europea se questa “non farà gli investimenti promessi”.

In un’intervista all’emittente Cnbc, il capo della Casa Bianca ha

precisato che l’Ue “ci ha garantito 600 miliardi di dollari” di investimenti. “Se non arrivano, alzerò i dazi al 35%. E’ questo l’unico motivo per cui li ho abbassati al 15%”, ha aggiunto osservando infine che le tariffe sui prodotti farmaceutici “potrebbero arrivare al 250%”. Le dichiarazioni giungono nello stesso giorno in cui l’Ue ha confermato la sospensione dei contro-dazi con l’avvio delle procedure legislative in tal senso.

Gli Stati membri hanno ora due settimane di tempo per procedere

all’approvazione, che avverrà per maggioranza qualificata.

