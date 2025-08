Scovata a Napoli una centrale del falso, due arrestati

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno scoperto, nel quartiere di Pianura, un locale adibito a stamperia e magazzino di merce contraffatta, dal quale si rifornivano numerosi ambulanti abusivi per la vendita di prodotti e gadget, in occasione dei grandi eventi sportivi e musicali nel capoluogo partenopeo. Al termine delle attività, i due responsabili sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per contraffazione, nonché sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il locale, i macchinari e gli articoli rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

tvi/mca2

Fonte video: Guardia di Finanza