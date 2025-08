Milano, controlli nelle stazioni: la Polizia di Stato arresta quattro persone

Your browser does not support the video tag.

Nello scorso fine settimana, la Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino polacco di 54 anni per furto aggravato, due cittadini algerini di 29 e 31 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e il secondo con precedenti per reati contro il patrimonio, per furto aggravato in concorso e un cittadino indiano, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, in quanto ricercato dall’Autorità Giudiziaria.

Nel pomeriggio di sabato 2 agosto, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, durante il servizio di controllo straordinario del territorio presso la stazione di Milano Centrale, nell’ambito del piano “Stazioni Sicure”, congiuntamente ad una pattuglia dei militari, hanno bloccato il 54enne in Piazza Luigi di Savoia a seguito della comunicazione e accurata descrizione fornita dalla Sala Operativa della Polizia Ferroviaria, in quanto poco prima lo stesso, a bordo di un treno ad alta velocità, aveva sottratto ad un viaggiatore due valigie dal valore complessivo di 10.000 euro per poi scendere frettolosamente e darsi alla fuga. I poliziotti, al termine degli accertamenti, hanno restituito quanto sottratto al legittimo proprietario e accompagnato l’uomo presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di udienza con rito direttissimo nel corso della quale, poi, l’arresto è stato convalidato.

Nella mattinata di domenica 3 agosto, gli agenti in abiti civili durante un servizio antiborseggio all’interno della stazione di Milano Centrale e aree limitrofe hanno notato il 29enne e il 31enne aggirarsi con fare sospetto in direzione dell’uscita della stazione ferroviaria di Milano Centrale. Nello specifico, uno dei due uomini ha cercato di occultare uno zaino, procedendo a passo spedito; immediatamente, i poliziotti insospettiti, hanno bloccato i due uomini e, quello con addosso la refurtiva ha ammesso di aver sottratto lo zaino ad un viaggiatore nelle adiacenze della zona biglietteria grazie all’ausilio del complice, il quale ha distratto la vittima chiedendo informazioni. In sede di querela, uno dei due individui è stato riconosciuto dalla moglie della vittima, la quale è rientrata in possesso dello zaino integro, contenente farmaci salvavita ed effetti personali. Entrambi gli uomini sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di giudizio per rito direttissimo nel corso del quale, poi, l’arresto è stato convalidato: i due cittadini algerini sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le relative procedure di espulsione.

Contestualmente, nella mattinata di domenica, i poliziotti durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio presso la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, hanno fermato per un controllo il cittadino indiano. In particolare, alla richiesta degli operatori di fornire un documento identificativo, l’uomo ha riferito di esserne sprovvisto, motivo per cui è stato condotto presso gli uffici di Polizia per procedere alla sua identificazione. Dagli accertamenti in banca dati è quindi emerso che nei suoi confronti pendeva un ordine di cattura relativo alla pena da espiare della reclusione di mesi sei e la condanna al pagamento di una pena pecuniaria, in relazione ad un reato di furto commesso in provincia di Vicenza nel 2015. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano.