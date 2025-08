Maltratta madre in casa a Milano, arrestato

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia, ieri sera, per maltrattamenti alla madre, di 67, che sono avvenuti nella casa dove abitano alla periferia di Milano, in via Padova. La famiglia è italiana. Gli agenti sono intervenuti dopo che era stata segnalata una lite fra la donna e il figlio, noto per comportamenti analoghi in passato, in cui – è emerso – è stata più volte spintonata e minacciata. L’uomo ora è nel carcere di San Vittore, mentre la madre è stata portata in codice verde all’Istituto Città Studi per controlli anche perché era molto agitata.