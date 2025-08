La Cina lancia 20 nuove rotte cargo, sono già 137 da inizio anno

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La Cina ha lanciato 20 nuove rotte internazionali per il trasporto aereo merci. Secondo quanto reso noton da CCTV, nel 2025 state già aperte 137 nuove rotte internazionali per il trasporto merci: 65 sono da e per l’Asia, 52 da e per destinazioni europee.

Il trasporto merci riguarda principalmente e-commerce, prodotti manifatturieri di alta gamma, elettronica e ricambi auto.

abr/gtr

(Fonte video CCTV)