Chiusa indagine depistaggio sul caso Ramy Elgaml, 4 carabinieri rischiano processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini per depistaggio nei confronti di quattro carabinieri coinvolti nel caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter al termine di un inseguimento con i militari il 24 novembre scorso. L’avvocato Piero Porciani, uno dei difensori, ha affermato: “Siamo sconcertati. Dopo che abbiamo dimostrato che i due militari si trovavano a 290 metri dal luogo dell’impatto i pm hanno deciso comunque di andare avanti”. Oltre ai due militari che hanno raggiunto in un secondo momento il luogo dell’incidente, ci sono pure altri due loro colleghi che, per i pm, avrebbero costretto un testimone a cancellare il video che riprendeva lo schianto in cui il 19enne di origine egiziana, in sella a una moto guidata dall’amico Fares Bouzidi e inseguita da una gazzella, ha perso la vita.