Vacanze, 36 milioni di italiani in viaggio

ROMA (ITALPRESS) – Sono 36 milioni gli italiani che trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, secondo un’indagine di Tecnè realizzata per la Federalberghi. L’Italia resta la meta preferita: 9 su 10 scelgono di restare nel Belpaese mentre il 12% preferisce mete estere, prediligendo il mare in paesi vicino all’Italia, le grandi capitali europee o le località esotiche. Tra le regioni più gettonate: Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, Lombardia, Campania e Sardegna. La vacanza principale dura in media 10 giorni e costa nel suo complesso 888 a persona. La spesa per le vacanze si spalma su tutte le componenti della filiera turistica. Il 28% del budget di chi va in vacanza è destinato ai pasti, il resto al pernottamento, alle spese di viaggio, allo shopping. Tra le tipologie di soggiorno scelte dagli italiani per trascorrere le vacanze, dopo la casa di parenti e amici, ci sono l’albergo, la casa di proprietà, i B&B, il campeggio, gli affitti brevi, i residence e i villaggi turistici. Per la scelta della località di villeggiatura gli italiani si fanno guidare principalmente dalle bellezze naturali del luogo; a volte dalla voglia di ritrovare per abitudine gli stessi contesti o per la facilità di raggiungimento.

fsc/gtr