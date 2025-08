Mantova, operaio cade in un macchinario e muore

E’ un operaio agricolo di nazionalità italiana la vittima dell’infortunio mortale sul lavoro avvenuto questa mattina in ‘un’azienda agricola a Canneto sull’Oglio, nel Mantovano. L’operaio è precipitato in un’insilatrice, il macchinario elevatore utilizzato per trasportare il trinciato nei silos, riportando ferite mortali. A scoprire quanto accaduto sono stati i suoi colleghi, allarmati dalla sua improvvisa scomparsa mentre lavorava nei pressi del dispositivo. I soccorsi sono giunti sul posto tempestivamente, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine e i tecnici dell’Ats Valpadana stanno ora cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto.