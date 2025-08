Bando di Ferrovienord per 16 nuovi treni in Lombardia

Ferrovienord ha pubblicato un bando da 403 milioni per l’acquisto di 16 treni ad alta capacità che saranno utilizzati per i servizi veloci Regio Express nelle principali linee della Lombardia. Ogni treno dovrà avere almeno 590 posti a sedere, 24 spazi per biciclette, prese elettriche e tavolini a ogni sedile e soprattutto piena accessibilità alle persone con mobilità ridotta. Sette treni serviranno la linea che collega Milano a Locarno passando per Como e Lugano, ancora da determinare se gli altri serviranno i collegamenti con la svizzera o meno. I fondi per l’acquisto provengono dai i Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 (146 milioni), da risorse statali (20 milioni) e contributi regionali.

“Dal 2020 a oggi – ha ricordato l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente – sono entrati in servizio oltre 200 nuovi treni, e saliremo a 214 entro le Olimpiadi invernali. A questi si aggiungeranno 14 convogli a idrogeno e i nuovi Regio Express: la flotta lombarda non è mai stata così giovane, con un’età media scesa a 12 anni”. A dicembre aumenterà anche la frequenza dei treni fra Milano e Tortona, attraverso Pavia e Voghera con nuove corse dirette ad Asti e Novi Ligure frutto del Protocollo d’Intesa siglato con Piemonte e Liguria.