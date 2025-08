Abbiategrasso (MI), colpisce uomo con una mannaia in strada

Un uomo di 44 anni, con vari di precedenti, è stato arrestato sabato scorso dai Carabinieri della Compagnia di Vigevano per tentato omicidio. Due testimoni, ciascuno nella propria casa, lo hanno infatti visto mentre prima delle 14 in via Alfieri ha colpito con una mannaia al volto un 53enne di origine tunisina senza fissa dimora. L’aggressore si è allontanato a piedi mentre sul posto arrivavano i carabinieri. I militari hanno iniziato a cercarlo nelle zone vicino a quelle dell’aggressione e andando anche nel suo precedente appartamento. L’uomo, braccato, si è consegnato spontaneamente ai carabinieri che lo hanno arrestato. Durante la perquisizione nella sua casa di Vigevano, hanno trovato la mannaia con una lama di 22 centimetri. Il cinquantatreenne ferito è ricoverato in prognosi riservata al San Matteo di Pavia con una ferita al lato sinistro del volto dalla guancia all’orecchio.