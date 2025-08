Parte dall’Oltrepò Pavese la vendemmia in Lombardia

Scatta la vendemmia 2025 in Lombardia: in provincia di Pavia, principale area vitivinicola della regione, i primi grappoli saranno raccolti lunedì dalle 9, in un’azienda agricola a Oliva Gessi (Pavia). “La raccolta in Oltrepò Pavese – precisa in una nota Coldiretti Pavia – partirà dalle uve più precoci per la produzione di spumanti, la cui maturazione è stata accelerata dal caldo e dalle alte temperature”. “L’avvio delle operazioni – continua Coldiretti – arriva in un momento delicato per il settore, tra i timori per l’effetto dei dazi Usa e i tentativi di ingiustificata demonizzazione di un prodotto che rientra a pieno titolo nella Dieta Mediterranea e i cui benefici legati a un consumo consapevole sono stati ampiamente provati. Nell’occasione saranno divulgate le prime stime e osservazioni sull’annata produttiva”.