Lookman: voglio andarmene, non capisco il rifiuto dell’Atalanta

“Nonostante ora sia arrivata un’offerta in linea con quello che pensavo avessimo concordato, purtroppo il club sta rifiutando questa opportunità per motivi che non comprendo”: è quanto ha scritto in un post su Instagram Ademola Lookman dopo che l’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter. “Per questo motivo, e dopo mesi di promesse non mantenute e di quello che dopo che sono stato trattato in modo ingiusto sia come uomo che come calciatore, sento, con dispiacere, di non avere altra scelta se non chiarire ciò che ritengo giusto e sento che quando è troppo è troppo. Posso confermare di aver consegnato ufficialmente una richiesta di trasferimento”. “Nonostante ora sia arrivata un’offerta in linea con quello che pensavo avessimo concordato, purtroppo il club sta rifiutando questa opportunità per motivi che non comprendo” ha scritto ancora Ademolkma Looan. “Per questo motivo, e dopo mesi di promesse non mantenute e di quello che dopo che sono stato trattato in modo ingiusto sia come uomo che come calciatore, sento, con dispiacere, di non avere altra scelta se non chiarire ciò che ritengo giusto e sento che quando è troppo è troppo. Posso confermare di aver consegnato ufficialmente una richiesta di trasferimento”. Intanto uno striscione con evidenti riferimenti al caso è stato affisso questa mattina sulla recinzione del lato lungo della sede dell’Atalanta a Zingonia, in corso Europa nel Comune di Ciserano. Un “Basta!” in rosso che precede l’invettiva nei confronti del nigeriano: “Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato”, con ‘tifosi’ scritto alternando il nero e l’azzurro. La firma sullo striscione è ‘Forever Atalanta until the end’, uno dei gruppi del tifo atalantino.