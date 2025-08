Italiano detenuto a Alligator Alcatraz: rimpatrio il 5 agosto

Dovrebbe rientrare in Italia il 5 agosto l’unico cittadino italiano attualmente detenuto nel penitenziario di Alligator Alcatraz, la struttura per migranti irregolari in Florida. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, si tratta di Samuel Gheorghe, un 30enne di Lodi arrestato il 12 luglio a Miramar, sempre in Florida. Il giorno dopo, sempre secondo le fonti, dovrebbe invece rientrare anche Gaetano Mirabella Costa, detenuto dai primi di luglio ad Alligator e successivamente trasferito nel Centro Ice di Krome a Miami. Quando è stato fermato a Miramar, nella contea di Broward, Gheorghe sarebbe stato sprovvisto dei documenti necessari per risiedere in territorio Usa. Il 30enne era stato sottoposto a una misura temporanea che prevede l’espulsione e gli era stata applicata una cavigliera elettronica. Gherghe si sarebbe dovuto poi presentare alla polizia di Fort Lauderdale ma il 30enne non avrebbe dato seguito all’invito a comparire e, dunque, avrebbe violato i termini della libertà vigilata. A quel punto sarebbe scattato l’arresto e il successivo trasferimento ad Alligator Alcatraz il 27 luglio scorso.