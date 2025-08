Il sindaco di Pavia corre 10 km con la bandiera della Palestina

“E’ stato un bel momento, molto partecipato, nonostante si trattasse di una manifestazione organizzata all’ultimo momento, quasi un flash mob, nella prima domenica di agosto alle 7 di mattina”. Michele Lissia, sindaco di Pavia alla guida di una giunta di centrosinistra, ha commentato con soddisfazione l’iniziativa che questa mattina lo ha visto protagonista lungo le vie della città. Lissia ha corso con una bandiera della Palestina: al suo fianco Elia Belli, il suo portavoce, ma anche diversi cittadini che l’hanno seguito a piedi e in bicicletta.

“Una bella manifestazione, che ha registrato un bel clima di partecipazione – ha sottolineato il sindaco -. Abbiamo voluto manifestare il nostro totale dissenso contro il genocidio e i massacri a Gaza. Ormai il termine genocidio è sempre più accettato per quanto sta accadendo a Gaza: così si sono espresse anche personalità come Gad Lerner o David Grossman. Questo è solo un piccolo segnale: ci stiamo impegnando e stiamo già pensando a forme di aiuti sia simboliche che concrete per i palestinesi, che in questo momento stanno vivendo una tragedia”. “Il percorso è stato bello, la gente era felice di partecipare e ci siamo impegnati a fare una bella corsa sul percorso della CorriPavia che si disputa in autunno – ha concluso Lissia -. Abbiamo mantenuto il ritmo promesso dei 5 minuti al chilometro, forse anche qualcosa di meno, percorrendo complessivamente 10 km”.