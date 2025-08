Temporali in Lombardia, oltre cento interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla tarda serata di ieri, una violenta perturbazione temporalesca ha interessato ampie aree della Lombardia, accompagnata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandinate. Il maltempo ha causato numerosi disagi, tra cui allagamenti, cadute di alberi e danneggiamenti a strutture leggere. Le zone maggiormente colpite sono risultate il lecchese, il territorio di Monza e Brianza e la bassa bresciana. Come ha spiegato l’assessore milanese Marco Granelli, Seveso e Lambro sono cresciuti molto rapidamente a nord, a Seveso e a Lambrugo, mentre a Milano le piogge non hanno creato particolari problemi.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute senza sosta per far fronte alle numerose richieste per allagamenti, svuotamento di scantinati e box, nonché per la rimozione di piante e rami pericolanti. Complessivamente, sono state gestite oltre 100 richieste di soccorso tecnico urgente. Le operazioni proseguono anche in queste ore per riportare la piena sicurezza nelle aree interessate.

Smottamento nel Comasco, traffico difficoltoso sulla Regina

A Carate Urio, sul ramo occidentale del Lario, le forti precipitazioni hanno provocato nella notte uno smottamento. La caduta di detriti ha imposto la chiusura di una corsia della strada 340, la statale Regina, sulla quale si procede attualmente a senso unico alternato.

Non si segnalano feriti.