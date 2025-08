Prof in pensione uccisa dal marito in Valtellina

Femminicidio nella tarda serata di ieri in un’abitazione a Poggiridenti, in Valtellina, provincia di Sondrio. Un’insegnante in pensione di 75 anni, italiana, è stata uccisa in casa. Il marito, di nazionalità marocchina, più giovane della consorte, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. L’uomo in passato era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La docente in pensione, Emilia Nobili, è stata uccisa attorno alle 23 di venerdì. Sul movente al momento gli investigatori non si sono ancora sbilanciati. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito urla e rumori provenire dall’abitazione dove la 75enne e il marito convivevano anche dopo gli episodi di maltrattamenti. La donna, ex professoressa di lettere, aveva infatti deciso di riaccogliere in casa il marito nonostante le preoccupazioni dei familiari e in particolare del figlio.