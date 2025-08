Medicina Top – 2/8/2025

MILANO (ITALPRESS) – Dieta mediterranea, medicina generale e i benefici della meditazione: sono i temi della sessantaduesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Anna Tagliabue professore ordinario di Scienza dell’alimentazione all’Università degli studi di Pavia, direttore del centro interdipartimentale in Nutrizione Umana e Disturbi del

Comportamento Alimentare e presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU); Carmelo Lombardo specialista in urologia, da molti anni lavora come medico di famiglia a Milano; Maddalena Mazzoli esperta di meditazione.

