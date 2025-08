TanzillIi (FS) “Sosteniamo candidatura Unesco della cucina italiana”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo era unire la candidatura della Cucina Italiana a patrimonio Unesco con il Leonardo Express, treno che porta i turisti dall’aeroporto di Fiumicino a Roma. Il governo ha deciso di fare la candidatura, il verdetto arriverà a dicembre e una grande azienda come Fs ha deciso di supportarla”. Così il presidente di Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli, in occasione della presentazione della nuova livrea del Leonardo Express per la promozione della candidatura della “Cucina Italiana” a patrimonio Unesco.

xb1/ads/mca1