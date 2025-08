Pavia, dopo 38 anni nuove indagini sulla misteriosa morte di un uomo

La Procura di Pavia ha disposto la riesumazione della salma di un uomo, che 38 anni fa era stato trovato morto lungo una strada a Mortara (Pavia), in Lomellina. Un caso che all’epoca venne archiviato come suicidio. Oggi però l’indagine si riapre, con l’ipotesi di omicidio e due indagati. La vicenda risale all’11 febbraio 1987, giorno in cui Francesco Ancona, 48 anni, venne rinvenuto privo di vita, con il cranio rotto, sul lato della strada che da Mortara (Pavia), dove l’uomo viveva con la famiglia, porta a Ceretto (Pavia). Gli accertamenti degli investigatori ipotizzarono che Ancona si fosse fatto travolgere volontariamente da un camion, che però non fu mai rintracciato. A distanza di quasi 40 anni, la Procura di Pavia ha ordinato la riesumazione della salma a Castellammare del Golfo (Trapani). I tre figli di Ancona sono parte offesa nell’inchiesta. L’indagine, secondo quanto è emerso sino ad ora, si starebbe concentrando sulla moglie di Ancona e su un presunto sicario, entrambi residenti a Castellammare del Golfo. Dopo la riesumazione, si procederà all’esame dei resti della salma che verrà effettuato a Milano da alcuni esperti. La donna, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata la mandante del delitto e avrebbe assoldato un sicario, che vive a Vigevano. Una vecchia storia dimenticata che torna sulle scrivanie degli investigatori che dovranno cercare di far luce anche sul movente di quel lontano omicidio. Forse un caso di infedeltà di coppia finito nel sangue.