Faraoni “Pronto soccorso di Barcellona potenzierà competenze”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) (ITALPRESS) – “Oggi restituiamo a questa comunità un servizio che consentirà un ulteriore potenziamento delle competenze attribuite a tutti i nostri ospedali, perché possano continuare ad essere un punto di riferimento nell’organizzazione territoriale. La prossimità della loro presenza e operato è una garanzia per il cittadino, perchè possa sentirsi in un ambiente protetto e preso in considerazione in tempi brevi a seconda della diversità dei bisogni”. Queste le parole di Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute partecipando all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

mca3 (Fonte video: Regione Siciliana)

(ITALPRESS)