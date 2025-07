Rapinano carabiniere, fermati in metropolitana

Quattro egiziani, due ventenni, un 22enne e un19enne sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata dopo aver strappato la catenina a un brigadiere dei carabinieri di 53 anni che stava rientrando a casa dopo il servizio. Per bloccarli le centrali dell’Arma e dell’Atm si sono coordinate e hanno bloccato le porte di un convoglio ad una fermata, facendo salire le pattuglie che hanno individuato gli aggressori. E’ successo mercoledì pomeriggio intorni alle 16 quando i qiattro hanno aggredito il brigadiere alle spalle mentre camminava, spruzzandogli anche dello spray al peperoncino negli occhi, qualche centinaio di metri prima che entrasse nella M2 a Gessate (Milano). Poi sono scappati, inseguiti dal militare che ha allertato i colleghi. Il convoglio a bordo del quale il gruppo era salito per fuggire è stato fatto sostare nella fermata di Cernusco sul Naviglio (Milano) per il tempo necessario a far salire i carabinieri di Pioltello solo da una porta finché non hanno trovato i quattro, tutti con precedenti e irregolari.