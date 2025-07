Nasconde cocaina in cantina in via Segneri, arrestato 26enne

Your browser does not support the video tag.

Aveva nascosto nelle cantine di un palazzo di via Segneri le dosi, già confezionate, da vendere. La Polizia di Stato a Milano, ieri, ha arrestato un cittadino marocchino di 26 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato lo stabile in via Segneri quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. In serata, i poliziotti di via Primaticcio hanno notato più volte il 26enne, che insieme a dei complici, ha ceduto della sostanza stupefacente agli acquirenti in cambio di denaro. Gli agenti hanno fermato l’uomo che si era rifugiato in una cantina dello stabile dove stava nascondendo all’interno dell’incavo di una trave di ferro, un involucro di plastica di colore azzurro contenente cocaina. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto all’interno della tasca destra del pantalone del 26enne un ulteriore involucro di cocaina, mentre un’altra dosa sempre di cocaina era stata gettata a terra dall’uomo e recuperata dai poliziotti. All’interno della cantina sono stati sequestrati altri 13 involucri di cocaina dal peso di circa 7 grammi.