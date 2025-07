Inchiesta Urbanistica, Tancredi e Catella ai domiciliari

Il Gip del Tribunale di Milano Mattia Fiorentini ha emesso un’ordinanza di arresto per sei indagati nell’ambito dell’inchiesta sul settore urbanistico del Comune. Le ipotesi di reato sono corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità. Per il ceo di Coima Manfredi Catella e l’ex assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il gip ha disposto altri quattro arresti. In carcere è finito Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone. Ai domiciliari, oltre a Tancredi e Catella, Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune, Alessandro Scandurra, componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S.