Equalize, il Riesame dice no ai domiciliari per Pazzali

Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso dei pm, contro il no del gip, che avevano insistito per gli arresti domiciliari per Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia di investigazione Equalize ed ex presidente di Fondazione Fiera Milano, indagato nell’inchiesta sulle presunte cyber-spie e sui dossieraggi illegali con accessi abusivi alle banche dati. Inchiesta chiusa ieri a carico suo e di altre 14 persone. La decisione è arrivata dopo oltre 4 mesi. L’udienza era stata il 19 marzo.

Il Tribunale del Riesame ha disposto gli arresti domiciliari solo per l’immobiliarista

romano Lorenzo Sbraccia, già ai domiciliari in un altro filone dell’inchiesta. Respinte, invece, le altre richieste. I giudici hanno, comunque, riconosciuto il “grave quadro indiziario” prospettato dai pm per tutti gli indagati, tra cui lo stesso Pazzali. Non necessarie,

però, le misure cautelari.