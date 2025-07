Aggressione ai turisti ebrei, il legale degli accusati: “Una versione parziale e tendenziosa”

Una versione “parziale e tendenziosa” quella del turista francese ebreo che ha raccontato di essere stato aggredito in un autogrill della Milano-Laghi, secondo l’avvocato Federico Battistini, che assiste alcune delle persone accusate dell’aggressione, “cittadini italiani dalla nascita inseriti in un contesto sociale senza alcuna simpatia per gruppi che incitano comportamenti di odio di qualunque natura” per conto dei quali – annuncia il legale – ha querelato “il signore francese”.

“L’uomo che oggi accusa falsamente i miei patrocinati di essere stato aggredito per motivi di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ha rivolto alla compagnia di origine palestinese gesti offensivi, insulti razzisti, sessisti e minacce” afferma l’avvocato Federico Battistini. “La versione dei fatti esposta dal signore francese è parziale e tendenziosa”, aggiunge sostenendo di avere presentato querela nei suoi confronti alla Procura di Milano per i suoi assistiti a cui sono stati riscontrate al pronto soccorso “lesioni, nello specifico trauma cranico e contusioni da percosse”.

“Le persone da me patrocinate sono ben consapevoli di cosa significhi essere discriminati per motivi religiosi, etnici e razziali, e non intendono certo macchiarsi degli stessi crimini”. Così l’avvocato Battistini. “La volontà dei miei assistiti – aggiunge – è che la comunità ebraica e quella palestinese collaborino in sinergia per porre fine al dramma cui stiamo assistendo. Per questo le accuse di antisemitismo che sono state loro rivolte, unitamente alla diffusione delle immagini che li ritraggono, risultano particolarmente insopportabili, oltre ad averli esposti a gravi danni e a pericolo per la propria incolumità. Per tale ragione sono peraltro a richiedere la rimozione del video o quanto meno l’oscuramento dei volti dei miei assistiti e dei loro familiari, onde evitare di esporli a ulteriori danni e pericoli”.