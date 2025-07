28enne arrestato per detenzione di materiale pedopornografico

A Milano un writer di 28 anni è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. A eseguire la misura cautelare è stata la Polizia locale dopo le indagini su una rete di writer iniziata un anno e mezzo fa quando due persone furono sorprese in flagranza mentre imbrattavano uno stabile nella zona di via Pellegrino Rossi. Gli accertamenti hanno rivelato che il 28enne aveva quasi 1.000 file di materiale pedopornografico sui propri “dispositivi elettronici personali, trovati tramite internet e, in particolare, attraverso gruppi, conversazioni e canali” su Telegram.