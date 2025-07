Due casi di West Nile in Lombardia

Due nuovi casi autoctoni di West Nile, il virus trasmesso dalla puntura di zanzara, sono stati

registrati in Lombardia. Si tratta di due donne, una 38enne di Milano e una 66enne di Pavia. Soltanto quest’ultima è attualmente ricoverata. Regione Lombardia conferma oggi quanto anticipato da alcuni quotidiani. La sorveglianza e il contenimento del virus West Nile, in Lombardia, si basano su un sistema integrato coordinato tra Regione, Ats locali, Comuni e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

I Dipartimenti veterinari delle Ats hanno un ruolo attivo nelle fasi di sorveglianza entomologica. Alla prima evidenza di virus, scattano immediatamente le misure restrittive: controlli su sangue, organi e tessuti donati per la provincia in cui è presente la trappola e nelle province confinanti a 5 chilometri intorno alla trappola.

“La situazione è assolutamente sotto controllo e i cittadini possono stare tranquilli”. Lo dichiara il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini. “Si tratta di una malattia praticamente endemica che, ormai dal decennio scorso, si manifesta anche in Regione Lombardia. Nella quasi totalità dei casi non è necessario il ricovero e si guarisce da soli – aggiunge Melazzini -. Regione Lombardia ha attivato, come di consueto accade ogni anno, tutti i protocolli previsti per il monitoraggio e la sorveglianza non solo dei casi che si sviluppano nell’uomo ma anche della diffusione del virus tramite le zanzare e negli animali. Al momento non esiste alcuna criticità”.