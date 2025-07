“Ad Auschwitz avevate da mangiare”, Nahum denuncia haters

“Non posso permettere a nessuno di scrivermi ‘almeno ad Auschwitz avevate un posto dove lavorare, mangiare e dormire’, né che la memoria di Anna Frank venga infangata con beceri cori da stadio. La misura è colma e per questo sporgerò formale querela, assistito dal collega consigliere e avvocato Alessandro Giungi, verso tutti coloro che mi hanno rivolto insulti di carattere antisemita. Da rappresentante istituzionale, sento il dovere di non far passare neanche un singolo episodio di antisemitismo, sia che riguardi direttamente la mia persona, sia che sia rivolto a qualsiasi cittadino. Di certo non mi lascio in alcun modo intimidire e vado avanti con ancora più determinazione”: lo afferma Daniele Nahum consigliere comunale di Azione, riferendo di insulti ricevuti sui social.

“A Daniele Nahum, nostro consigliere comunale a Milano, colpito in queste ore da gravissimi insulti antisemiti, va la mia solidarietà e quella di tutta la comunità di Azione”. Lo dichiara Carlo Calenda, segretario di Azione, esprimendo “la più ferma condanna per le parole ignobili rivolte contro di lui e contro la memoria delle vittime dell’Olocausto”. “Frasi come ‘almeno ad Auschwitz avevate un posto dove lavorare, mangiare e dormire’ – osserva Calenda – sono un’offesa intollerabile alla dignità umana, alla storia e alla memoria di milioni di persone. E oggi più pericolose che mai”.

Daniele Nahum ai nostri microfoni.