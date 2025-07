Stm di Agrate, i sindacati chiedono il ritiro degli esuberi

Non ha soddisfatto né i sindacati né Regione Lombardia l’incontro che si è tenuto ieri al Ministero delle Imprese sul futuro della STMicroeletronics di Agrate Brianza.

Agrate pari a 1,4 miliardi. Lo prevede l’aggiornamento del piano industriale che l’azienda ha portato al tavolo che si è svolto al Mimit.

Tra i nodi principali, che preoccupano i sindacati, c’è quello occupazionale. Sarebbero 1.743 i dipendenti di Stm che nel triennio 2025-2027 potrebbero essere trasferiti o formati, mentre altri 400 circa potrebbero andare in pensione. Non si tratterebbe di licenziamenti ma di strumenti alternativi per gestire le 1.743 posizioni. Di queste 1.490 riguardano la Lombardia e 206 la Sicilia. L’azienda ha ribadito che nessun sito in Italia sarà chiuso, confermando gli investimenti su Catania pari a 2,6 miliardi e supari a 1,4 miliardi. Lo prevede l’aggiornamento del piano industriale che l’azienda ha portato al tavolo che si è svolto al Mimit.Tra i nodi principali, che preoccupano i sindacati, c’è quello occupazionale. Sarebbero 1.743 i dipendenti di Stm che nel triennio 2025-2027 potrebbero essere trasferiti o formati, mentre altri 400 circa potrebbero andare in pensione. Non si tratterebbe di licenziamenti ma di strumenti alternativi per gestire le 1.743 posizioni. Di queste 1.490 riguardano la Lombardia e 206 la Sicilia. Il tavolo di confronto sullo sviluppo industriale di STMicroelectronics in Italia sarà “permanente, con l’impegno a riconvocarsi nel mese di settembre e “l’auspicio di giungere a soluzioni condivise a beneficio della competitività industriale e occupazionale del Paese”. E’ quanto si legge in una nota del Mimit.

“Incontro insoddisfacente. Dalle dichiarazioni dell’azienda emergono intenzioni che non trovano riscontro in una revisione del piano industriale” ha detto l’assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che ha partecipato a Roma al vertice sul futuro di STMicroelectronics nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Affinché ci sia conferma della strategicità del sito di Agrate Brianza – ha proseguito Guidesi – c’è bisogno di tanto altro: volumi produttivi, dimensione del sito, investimenti, differenziazione rispetto agli altri siti del gruppo, tenuta occupazionale e unicità di tecnologia. Le interlocuzioni e i confronti con l’azienda andranno avanti e ci rivedremo nei prossimi mesi. L’azienda conosce la disponibilità della Lombardia già manifestata con gli investimenti pubblici realizzati sul sito e con la costruzione del distretto della ‘microelettronica’ a beneficio anche di STMicroelettronics. Ora ci aspettiamo che anche la stessa azienda creda nel futuro di Agrate tanto quanto ci crediamo noi. Non mi pare che le scelte fin qui fatte dall’attuale management abbiano portato risultati positivi, per cui forse è arrivato il momento di cambiare quella pianificazione”.

“Il confronto tenutosi presso il MIMIT si è chiuso senza alcuna novità rilevante da parte di STMicroelectronics. L’azienda ha confermato quanto già noto: nessun nuovo investimento su Agrate, solo un anticipo di risorse già previste, e l’intenzione di mantenere aperta la strada alla riduzione dell’organico, seppur con altri strumenti” afferma Pietro Occhiuto segretario generale della Fiom Cgil Monza e Brianza.

“Per la Fiom non è accettabile che si continui a parlare di esuberi mentre si usano risorse pubbliche per processi che di fatto scaricano il costo della riorganizzazione sui lavoratori. L’uso di strumenti ‘conservativi’ – che rischiano di essere in realtà leve per incentivare uscite e licenziamenti mascherati – è una strada che respingiamo con forza”.

“Bene l’apertura da parte del Governo a un tavolo permanente, ottenuta grazie alla mobilitazione sindacale. Ma ora servono risposte vere. Come Fiom continuiamo a chiedere:

Il ritiro formale e sostanziale di ogni esubero; L’avvio di una vera discussione sul piano industriale con una visione al 2032; Il blocco immediato delle esternalizzazioni e del trasferimento delle tecnologie fuori dall’Italia. Agrate deve avere una prospettiva produttiva forte, tecnologicamente avanzata, e non può essere ridotta a semplice sito di passaggio verso altre aree geografiche. Ora il Governo, azionista di riferimento, deve agire e pretendere da STMicroelectronics risposte concrete”.