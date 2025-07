Senago, aggredito e minacciato per debiti: 4 arresti

Estorsione e atti intimidatori, tra cui l’incendio di un’autovettura: i Carabinieri di Rho hanno arrestatoi 4 persone gravemente indiziate dei reati di danneggiamento, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate ed estorsione. I provvedimenti emessi dal Gip su richiesta della Procura di Milano, sono partiti della denuncia presentata da una persona residente a Senago, per un’aggressione subita all’interno della propria abitazione, finalizzata alla restituzione di ingenti somme precedentemente investite in società coinvolte in una separata indagine per truffa e abusivismo finanziario. Le successive attività investigative, svolte anche dalla Stazione Carabinieri di Paullo, hanno consentito di accertare che gli indagati, per ottenere la restituzione del denaro, si erano resi responsabili anche di altri atti intimidatori, tra cui l’incendio di un’autovettura ai danni di un’ulteriore vittima. Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, i carabinieri hanno rinvenuto presso le abitazioni degli indagati anche la somma complessiva di circa 70.000 euro in contanti, di cui non è stata giustificata la provenienza. A seguito dell’esecuzione della misura cautelare, gli indagati sono stati portati presso le Case Circondariali di Milano San Vittore e Lodi.