Salvini, a Milano sarebbe saggio votare nel 2026

A Milano “sarebbe probabilmente più saggio votare nella prossima primavera e poi vinca il migliore”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando a un evento del partito sul futuro della città. Salvini spera quindi in un voto anticipato, perché la scadenza

naturale della giunta Sala sarebbe nel 2027. “Non dipende da me. Se Sala rimane attaccato al suo posto, evidentemente la scadenza è il 2027 – ha aggiunto – . L’unica cosa che i milanesi non si possono permettere è due anni di nulla, di non decisioni con una

maggioranza divisa come è divisa questa maggioranza e quindi noi ci portiamo avanti. L’idea della Lega è già chiara”.

“Per me” il candidato sindaco di Milano “prima si fa e meglio è, sperando che non ci siano due anni di trascinamento pre elettorale senza decidere nulla” ha aggiunto Salvini. “Perché il mio timore è che Milano perda attrazione, perda investimenti, perda il suo dinamismo storico a vantaggio di altri perché fra procura e Sala nessuno si prenda la possibilità di decidere nulla”, ha concluso.