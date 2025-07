M2, 60 operai al lavoro per sostituire i binari tra Cadorna e Garibaldi

Your browser does not support the video tag.

Amerigo Del Buono, direttore Operations metro e superficie di Atm e il direttore Infrastrutture di Atm Massimiliano Riboli.

Un chilometro e duecento metri di binari nelle due direzioni sostituiti, una nuova sede ferroviaria posata e 60 operai al lavoro sette giorni su sette e su turni che coprono le 24 ore. Sono le attività messe in campo da Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico di Milano, dal 19 luglio scorso per ammodernare la tratta della M2 tra Cadorna e Garibaldi con la chiusura delle stazioni di Lanza e Moscova fino al prossimo 7 settembre. “Si tratta di lavori che non erano procrastinabili e non potevano essere svolti nelle normali ore notturne di interruzione del servizio. La M2 è una linea che ha 50 anni di vita, questa tratta è stata inaugurata nel marzo del 1978 e la struttura ha bisogno di interventi di sostituzione delle parti più usurate. Queste opere sono all’interno di una serie di investimenti molto consistenti che stiamo attuando ormai dal 2015: abbiamo iniziato con l’impermeabilizzazione di tratte come la Piola-Lambrate, poi nel 2018 e 2019 abbiamo proceduto a rinnovare la rete aerea e poi abbiamo dato il via a tutti i lavori di rinnovo integrali dei binari dal 2021”, ha detto il direttore Infrastrutture di Atm Massimiliano Riboli nel corso di un incontro in cantiere. Per la messa in opera dei nuovi binari sono posizionati dei nuovi organi di attacco che renderanno più rapide le future sostituzioni e nella sede ferroviaria sono posizionati pannelli che attutiscono le vibrazioni. Nei primi sei mesi dell’anno sulla M2 hanno viaggiato 50 milioni di passeggeri e la scelta di intervenire tra luglio e settembre è necessaria per causare minore disagio all’utenza. “Il calo di passeggeri nelle settimane centra di agosto è superiore al 50 per cento, nel corso della prima settimana del mese e dell’ultima il calo è del 40 cento. – ha aggiunto Amerigo Del Buono, direttore Operations metro e superficie di Atm – Gli investimenti che l’azienda sta gestendo per il rinnovo delle linee di trasporto, anche di superficie con i tram, è pari a 1,6 miliardi di euro, provenienti specialmente da fondi ministeriali. Di questi 300 milioni per la linea M2, che progressivamente stiamo riammodernando per fornire confort e sicurezza maggiori”. Tra i prossimi interventi massicci che riguarderanno la struttura M2, Atm programmerà la sostituzione dei binari e della relativa sede di alcune tratte tra cui Sant’Ambrogio-Sant’Agostino.