Inchiesta urbanistica, la protesta degli studenti al quartiere Bicocca

Gli studenti universitari di Cambiare Rotta si sono mobilitati nel quartiere Bicocca/Greco, un quartiere universitario attraversato quotidianamente da migliaia di studenti e coinvolto nella maxi inchiesta urbanistica che ha travolto decine di indagati tra cui il sindaco Sala.

“In questo quartiere è stata bloccata la costruzione di uno studentato universitario: è inaccettabile che la speculazione edilizia e immobiliare, cifra distintiva di questa amministrazione comunale e più in generale del modello Milano, venga portata avanti anche sulla pelle di noi studenti universitari, utilizzati come leva per portare avanti la costruzione di studentati privati e inaccessibili a fasce sempre maggiori di studenti” affermano gli studenti.

“L’intera vicenda dimostra quanto il diritto alla casa e allo studio universitario siano un terreno di speculazione per questa classe politica e per i giganti del mattone: noi gli studentati li vogliamo ma li vogliamo pubblici e gratuiti, non vogliamo essere strumentalizzati dalle grandi aziende immobiliari e da questa amministrazione comunale per i loro sporchi interessi economici e per la loro speculazione”.

“Gli studenti universitari, forti dei percorsi di lotta che stanno portando avanti da anni al fianco dei settori sociali colpiti dalla gentrificazione e dalla privatizzazione selvaggia in questa città, rafforzano l’opposizione alla giunta Sala e al modello Milano e rilanciano con determinazione la necessità di un nuovo modello di città e di un reale diritto allo studio e alla casa”