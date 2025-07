Uccide la moglie disabile e tenta il suicidio, dramma nel lodigiano

E’ stato arrestato per omicidio volontario ed è ora ricoverato in ospedale a Lodi, piantonato, l’uomo di 83 anni che ha ucciso la moglie di 80 anni soffocandola con un sacchetto e poi ha tentato di togliersi la vita a Castiraga Vidardo, nel Lodigiano.

La donna era in sedia a rotelle da tempo. Il marito venti giorni fa era andato in Comune per chiedere informazioni tecniche su come poter adeguare la villetta di famiglia per

gestire al meglio la situazione sempre più grave della moglie.

L’uomo “aveva subito chiesto del tecnico comunale quando era arrivato in municipio – ha spiegato la sindaca di Castiraga Emma Perfetti – che, però, in quel momento, era

assente per ferie. L’avevo, quindi, accolto io. Mi era parso disperato e stanco ma non aveva chiesto aiuto. Voleva solo sapere come poter sistemare la loro abitazione”. Informazioni

tecniche su cose come l’abbattimento di un muro. “Tutto il nostro paese è rimasto molto colpito. E il nostro giudizio è unanime: si è trattato di un dramma della solitudine”

ha spiegato aggiungendo che Luisa era “malata da tempo”. “Certo quando venti giorni fa lui è arrivato in Comune diceva che era molto stanco ma era lucido, in gamba – ha osservato -. Non avremmo, quindi, mai potuto immaginare che qualche giorno dopo

sarebbe accaduto tutto questo”.