Potere al Popolo, a Milano contro Sala e Salvini

Protesta di alcuni militanti di Potere al Popolo davanti al ristorante Savini in Galleria dove era in programma un incontro promosso dalla Lega sulle politiche per la città e dove è prevista la partecipazione anche del leader della Lega Matteo Salvini. “Sala-Salvini stesso tranello, la speculazione è il vostro modello”, lo slogan scandito, accompagnato dallo striscione “Sala-Salvini due facce dello stesso modello Milano” e poi la firma ‘Potere al Popolo per la città pubblica. “Dopo aver chiesto in piazza le dimissioni di Sala sotto a Palazzo Marino mentre in consiglio comunale andava in scena la levata di scudi del modello milano, oggi abbiamo contestato il convegno di Salvini dicendo chiaro e tondo che lui e Sala sono due facce dello stesso modello, espressione del partito unico degli affari.” sottolineano da Potere al Popolo.