Aggressione antisemita in un autogrill nel milanese

Padre e figlio di 6 anni francesi di religione ebraica sono stati insultati ieri pomeriggio nell’area di sosta autostradale di Lainate, sulla Milano Laghi. Quanto accaduto è testimoniato da un video che è stato diffuso su web in cui un gruppo di persone hanno inveito contro padre e figlio, che indossavano la kippah, urlando frasi come ‘Palestina libera’ e ‘Andate a casa vostra, qui non siamo in Israele, assassini’. Da quanto risulterebbe il padre sarebbe inoltre stato spintonato e fatto cadere a terra. “L’aggressione a una famiglia francese perche’ di religione ebraica avvenuta in un’area di servizio su un autostrada milanese al grido di ‘Free Palestine’ ci segnala per l’ennesima volta come l’antisemitismo sia in forte crescita nel nostro Paese. Richiedo che le forze dell’ordine e la magistratura procedano speditamente al riconoscimento e alla sanzione di questi razzisti antisemiti. Non solo perchè tutti i reati d’odio vanno sempre perseguiti, ma anche a tutela del buon nome di Milano e della sua tradizionale accoglienza che nulla ha a che fare con questi trogloditi”. commenta Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica. “Perchè lo slogan ‘Free Palestine’ è sempre più dietro a ogni aggressione e attentato antisemita? Sta sostituendo la frase ‘Allahu Akbar’ detta dai terroristi: faccio un appello a tanti politici, soprattutto di certa sinistra, a maneggiare con cura certi slogan, poiché la loro pericolosità non è più una teoria ma un fatto registrato dalle cronache quotidiane di aggressioni e attentati”, conclude Romano.