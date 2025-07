Scontro tra due auto nel Bergamasco, morto ventenne

All’alba a Borgo di Terzo, nella Bergamasca. intorno alle 5, sulla statale 42, un giovane di 20 anni, bergamasco, ha perso la vita nello scontro tra due auto, una Fiat Panda e una Mercedes. Le cause sono in fase d’accertamento da parte dei carabinieri di Clusone. Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco. La vittima è il giovane alla guida della Panda, Alberto Suardi, residente e Spinone al Lago.

in un altro incidente perde la vita un motociclista

Un uomo di 55 anni è morto stamattina, intorno alle 9, in un incidente in moto.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza dello svincolo tra la statale 42 e la provinciale 591bis, in provincia di Bergamo. Troppo gravi le ferite riportate, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Si tratta del secondo incidente mortale oggi sulla statale Valcavallina.