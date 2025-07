Contromano sulla A4, quattro morti

Si era immesso in autostrada ad Arluno, entrando contromano, l’uomo di 82 anni che ha causato l’incidente mortale avvenuto questa mattina sulla A4 all’altezza di Marcallo Mesero. Si era messo, pensando di essere nella prima corsia, in quella di sorpasso ed è qui che è avvenuto il frontale con l’altra auto su cui viaggiavano quattro persone all’altezza del chilometro 102. Tre di loro sono morte. La quarta, una ragazza, è stata intubata e portata in condizioni molto gravi all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso. Sul posto, oltre a polstrada e sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. il tratto di A4 è stato chiuso al traffico. Notevoli i disagi alla viabilità: Per ore è agibile soltanto il ponte stradale sulla statale 11 Padana Superiore tra la provincia di Novara e Ponte Nuovo di Magenta. Nell’incidente sono morti anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro. Nel 1999 avevano fondato insieme Magia2000, società che spesso collabora con la stessa Mattel e che si occupa di creare Barbie costumizzate, una delle quali è stata venduta nel 2015 in un asta di beneficienza a 15mila euro. Paglino, torinese trasferito a Novara, e Grossi erano a bordo di una Peugeot 3008 con il trentasettenne Amodio Giurni, nato a Potenza ed ora impiegato al banco Bpm, e alla moglie di un anno più giovane, unica sopravvissuta ed ora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano.

La quarta persona deceduta è l’autista della Peugeot 207 che viaggiava contromano, l’ottantaduenne Egidio Ceriano, originario di Magenta, nel Milanese, e residente a Cerano, in provincia di Novara.