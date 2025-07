Si tuffano dal traghetto nel lago di Como, denunciati due giovani olandesi

Due turisti olandesi di 23 e 26 anni sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio dopo essersi tuffati, nel tardo pomeriggio di sabato, dalla motonave “Volta”, in navigazione sulle acque del lago di Como. I due si sono lanciati all’altezza dell’abitato di Laglio – il paese della celebre Villa Oleandra, residenza estiva di George e Amal Clooney – e hanno raggiunto la riva a nuoto. Il tuffo ha innescato una generale mobilitazione di mezzi di soccorso, nel timore che, scomparsi alla vista dei passeggeri e del personale di bordo, i ragazzi non fossero riusciti a raggiungere la costa. L’allarme è rientrato a tarda sera, quando dopo essere stati segnalati a piedi lungo la statale Regina – che costeggia il ramo occidentale del Lario -, i due turisti sono stati raggiunti dai carabinieri nel campeggio in cui alloggiavano, nel territorio del Comune di Tremezzina. Inevitabile la denuncia per interruzione di pubblico servizio.