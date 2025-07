L’appello dei sindaci per Gaza: “Adesso basta!”

“Adesso Basta!” è l’appello promosso dalla sindaca di Gorgonzola, nel milanese, Ilaria Scaccabarozzi, sulla drammatica situazione di Gaza. L’appello, rivolto a tutte le sindache e i sindaci d’Italia, sarà poi inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Affari esteri e Cooperazione internazionale Antonio Tajani. Aderisce anche la sindaca di Bergamo Elena Carnevali e tutta la Giunta di Bergamo.

“A Gaza – si legge nell’appello – è in corso un genocidio sotto gli occhi del mondo. Alle vittime quotidiane degli attacchi militari si aggiungono ormai quotidianamente morti per la fame, molti dei quali bambini: vittime di una carestia voluta e imposta. Tutto ciò non è più guerra ma punizione collettiva”.

Per questo, sindache e sindaci d’Italia chiedono al Governo Italiano “di esercitare ogni pressione politica e diplomatica sul Governo di Israele per sbloccare immediatamente l’accesso agli aiuti alimentari; che tali aiuti vengano gestiti solo ed esclusivamente dalle Agenzie dell’ONU, le uniche con legittimità e imparzialità e non più la Gaza Humanitarian Foundation, ente evidentemente non in grado di assolvere a un mandato umanitario; che l’Italia si faccia promotrice attiva di un cessate il fuoco e di una soluzione politica che ponga fine all’occupazione e alla distruzione della Striscia di Gaza”.

“Accogliamo e rilanciamo l’appello di Papa Leone XIV – conclude – e della società civile globale. Fermiamo la barbarie. Non c’è più tempo”.