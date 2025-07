Dove vanno i lombardi in vacanza? Tra le mete più gettonate Rimini e Riccione

Come si muovono i milanesi e i lombardi per le vacanze estive? L’analisi sulle prenotazioni dei treni in partenza da Milano svela le tendenze per l’estate 2025.

I dati di Trainline, piattaforma per l’acquisto di biglietti ferroviari, mostrano un forte interesse verso il mare e il lago: Rimini registra un +254% di viaggiatori in partenza dal capoluogo lombardo, seguita da Peschiera del Garda (+142%) e Varenna.

Secondo i dati elaborati da Trainline, i viaggi in treno tra luglio e agosto hanno registrato un netto incremento rispetto al periodo primaverile (1 aprile – 1 giugno), fotografando un cambiamento nelle abitudini di viaggio.

In generale, tra le destinazioni che hanno fatto segnare i maggiori aumenti in Italia, spicca Riccione, con una crescita straordinaria del +511% nel numero di passeggeri rispetto al periodo primaverile. La riviera romagnola torna così al centro dei desideri estivi degli italiani, seguita da altre mete balneari come Lamezia Terme (+213%), Rimini (+192%), Lecce (+184%) e Brindisi (+136%). In totale, oltre dieci destinazioni hanno visto incrementi a due o tre cifre, confermando il trend di un turismo che privilegia il mare e il relax, facilmente raggiungibili in treno.

Ma non solo Sud e coste: anche le città d’arte e i poli culturali restano tra le mete più prenotate in termini assoluti. Roma, Milano, Firenze, Venezia e Napoli guidano la classifica delle destinazioni con il maggior numero di biglietti venduti, seguite da Bologna, Verona, Torino, Pisa e Genova. Un dato che evidenzia l’equilibrio tra turismo balneare, city break e viaggi interregionali, spesso legati a motivi personali o professionali.